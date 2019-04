Sassaiole contro gli autobus a Foggia: parte il servizio scorta dei mezzi per tutelare autisti e passeggeri

Sassaiole contro gli autobus Ataf e Ferrovie del Gargano: al fine di garantire la sicurezza di autisti e passeggeri, parte in città il servizio di "scorta" ai mezzi del trasporto pubblico. E' quanto deciso a seguito degli incresciosi episodi delle ultime settimane, che hanno visto i bus in transito in vari quartieri cittadini nel mirino di vandali senza scrupoli.

Per arginare il fenomeno, le forze dell'ordine hanno avviato un programma per monitorare la situazione, effettuando servizi di scorta lungo le intere tratte dei mezzi. Si tratta di servizi che saranno effettuati con estrema discrezione dalle pattuglie della Polizia Locale e altre forze di polizia. Verranno interessate tutte le tratte che coprono il servizio di trasporto pubblico in città, con particolare attenzione per le linee che attraversano viale Michelangelo, via Imperiale, corso Garibaldi, zona Parco San Felice e viale Kennedy, in quanto già colpite in passato.