Ragazzo scomparso, si è allontanato in pigiama e ciabatte da un centro socio-sanitario: "Aiutateci a ritrovarlo"

Il Comune di Vieste, dalla propria pagina Facebook, lancia l'sos per Vincenzo Pergolese. Di lui non si hanno piu notizie dalle 13 di oggi. "Vi preghiamo di condividere questo post, chiunque abbia notizie può contattare i carabinieri al numero 0884 705100" si legge nel post.

Vincenzo si sarebbe allontanato dalla Fondazione Turati intorno alle 12.30. Il ragazzo trentenne indossa un pigiama, con maglia di colore rosso e ciabatte da camera.

Nonostante le ricerche odierne con la protezione civile Pegaso, non si riesce tuttora a trovarlo, ma si presume che in qualche modo abbia tentato di prendere un bus per Manfredonia, sua città d'origine. L'ora della scomparsa coincide con l'uscita di allievi della scuola alberghiera.