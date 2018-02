Che fine ha fatto Tommaso Mangini?

Anche chi il programma di Rai 3 ‘Chi l’ha visto’ si sta occupando del caso di Tommaso Mangini, il 34enne scomparso nel tardo pomeriggio del 5 febbraio da Manfredonia, città dove vive con i genitori e da pochi mesi gestisce insieme alla compagna l’Antico Mugnale, un ristorante-pizzeria di via San Lorenzo.

Tommaso è uscito di casa intorno alle 18.30 dicendo alla madre che andava a fare quale commissione. E’ salito a bordo della sua Mercedes Classe A nera targata DT598MV e non vi ha fatto più ritorno. Ieri sera l’auto sarebbe stata avvistata nel capoluogo dauno, mentre il giorno prima, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, Tommaso era stato fermato per un controllo dai carabinieri a San Giovanni Rotondo.

Il cellulare del giovane ristoratore risulta staccato. Al momento della scomparsa indossava un cappello di lana scuro, un giubbotto scuro con pelliccia intorno al cappuccio, pantaloni scuri e borsello grigio. Tra i segni particolari, ha una fata tatuata sulla schiena e uno scorpione sull’avambraccio destro.

Il manfredoniano non ha alcun precedente con la giustizia ed è un bravo ragazzo, nulla avrebbe mai fatto pensare che si sarebbe allontanato o cacciato nei guai. Nell’incertezza generale, quindi, non vi sarebbe una motivazione plausibile, tale da poter giustificare, al momento, un suo allontanamento. Per la famiglia e per la fidanzata sono ore di angoscia