Uomo scomparso da due giorni, l'appello dei familiari sui social: "Aiutateci a ritrovare Leonardo"

Tutta San Severo è in ansia per Leonardo Selvaggio, l'imbianchino di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di venerdì 17 gennaio. Alto 1.78 e capelli castano scuro, a lanciare l'appello tramite i social i familiari dell'uomo, che chiedono la massima condivisione e di avvisare le forze dell'ordine nel caso qualcuno lo incrociasse. "Se lo avvistate contattate le forze dell'ordine in modo che possano lavorare meglio. Grazie anticipatamente a tutti per la vostra collaborazione" scrive il figlio Gianni su Facebook.