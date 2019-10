Scomparso il 15enne Francesco Pio Virgilio, famiglia chiede aiuto: "Ragazzo tranquillo, uscito normalmente come ogni sera"

Da quasi 48 ore la famiglia non ha più notizie del 15enne. L'utenza risulta staccata. Era uscito per una serata con gli amici. Avrebbe dovuto far ritorno, come sempre, per le 21.30