Quella "bara vuota" e l'aiuto di un pentito di mafia a mamma Luisa: "Dite a me dove si trova Francesco"

‘Inquadrare’ un fenomeno tentacolare, sfuggente e radicato a fondo le territorio come quello delle mafie foggiane è un’operazione complessa. Lo si può fare, però, attraverso le storie di chi quel fenomeno, suo malgrado, lo ha vissuto sulla propria pelle. Come vittima o come sodale.

E’ quello che ha provato a fare il giornalista e conduttore tv Salvo Sottile in uno speciale del programma Rai 'Prima dell’alba', nell’ambito del quale, tra le storie raccontate, c’è quella di Francesco Armiento, giovane di Mattinata, sul Gargano, vittima di ‘lupara bianca’.

Cos’è la lupara bianca? “Una bara vuota, una morte senza corpo”, spiega. Che fine abbia fatto Francesco, scomparso ad appena 29 anni, è l’interrogativo che da tre anni tormenta la madre, Luisa Lapomarda, che tanti appelli ha lanciato attraverso le pagine di FoggiaToday.

“Sono convinta sia stato ucciso”, spiega la madre del ragazzo che, nel 2009, fu testimone di un omicidio. “Da allora Francesco è cambiato, era sempre triste, svogliato. Oggi mi sento in colpa, perché non ho guardato bene. E mi sono lasciata sfuggire la cosa più importante”.

“Francesco era un ragazzo dolce, sensibile, educato. Lavorava dall’età di 14 anni e si manteneva da solo. Ma dopo la sua scomparsa in tanti si sono allontanati, hanno iniziato a parlare male e questo mi ha ferito molto. Dicevano: “Se è stato ucciso, qualcosa avrà fatto”. Sono ormai rassegnata che non tornerà più, ma voglio sapere chi è stato e dove sta. Per avere anche solo un luogo dove piangere”.

Nella stessa puntata, Sottile fa incontrare mamma Luisa con il pentito di mafia Antonio Niro (qui l'intervista). E quest’ultimo, “un morto che cammina” si è proposto di aiutarla: “Mi appello ai miei ‘colleghi’ e di chi ne fa parte. Sia un uomo di cuore, non uno di mafia e mi faccia capitare un messaggio: scenderò io stesso per dire alla signora Lapomarda dove è il corpo di suo figlio”.