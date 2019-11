Scommesse su partite di Lega Pro, la polizia di Catania arresta tre persone: c'è anche il difensore del Foggia Maccarrone

C'è anche il difensore del Foggia Giordano Maccarrone tra le tre persone arrestate dalla polizia di Catania per frode in competizione sportiva, nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale.

Le indagini, condotte dalla polizia postale, hanno consentito di fare luce su un sodalizio criminale dedito alla realizzazione di frodi in alcune gare di Lega Pro, dove Maccarrone militava lo scorso anno con la maglia del Bisceglie.

Insieme a Maccarrone, sono finiti in manette anche il 39enne Andrea Leanza, titolare di un centro scommesse e Rosario Cavallaro, anche lui 39enne, dipendente di una ditta privata.

Arrivato questa estate a Foggia, Maccarrone non ha disputato neppure un minuto con la maglia rossonera a causa di ripetuti problemi fisici per i quali, stando alle indiscrezioni di mercato, la sua avventura in rossonero era prossima alla conclusione.