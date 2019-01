Brutta avventura in via Consagro: donna scippata in strada da un ragazzo

Brutta avventura, ieri pomeriggio, per la donna scippata ieri pomeriggio, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 18, in via Consagro: la donna, foggiana di 70 anni, stava passeggiando da sola quando è stata raggiunta da un giovane disarmato, che le ha strappato la borsa per poi fuggire a gambe levate. All'interno della borsa - ritrovata vuota da un passante poco distante - vi era il cellulare ed il portafogli con denaro e documenti. Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per la donna. Sull'accaduto indaga la polizia.