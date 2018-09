Titolare di una pizzeria scippato in Corso Roma: ad agire banditi su uno scooter, 4mila euro il malloppo

E' stato pedinato e, una volta giunto sotto casa, derubato del borsello contenente l'incasso della serata della sua attività. E' quanto accaduto alle 3.30 della notte tra sabato e domenica scorsi, ai danni del titolare di una pizzeria della città, vittima di un furto con strappo ad opera di due malviventi giunti a bordo di uno scooter, travisati con caschi integrati e vestiti di nero.

Il fatto è successo in zona corso Roma, in pieno centro, a Foggia. L'azione è stata fulminea e non ha provocato conseguenze fisiche alla vittima. Dopo essersi impossessati del bottino, i due malviventi sono fuggiti in direzione viale Ofanto. Subito dopo il colpo, la vittima ha incontrato una pattuglia della polizia impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio alla quale ha raccontato l'accaduto, fornendo una sommaria descrizione dei malviventi.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini e procederanno all'acquisizione delle telecamere delle zona, che potrebbero aver ripreso elementi utili. Ancora da quantificare il bottino: ad una prima stima si tratterebbe di oltre 4mila euro.