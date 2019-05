Scene di violenza in pieno giorno a San Severo: anziana scaraventata a terra da giovane scippatore

Un’azione rapida e violenta, a causa della quale la vittima - una professoressa di 86 anni - ha riportato una serie di contusioni al braccio e al volto, giudicate guaribili dai medici dell'ospedale cittadino nel giro di una manciata di giorni. E' questo, in breve, il racconto del tentativo di scippo avvenuto lo scorso sabato mattina, a San Severo, in via Soccorso.

L’anziana è stata subito soccorsa dal 118 e dalla polizia, entrambi allertati dai passanti. Agli agenti del commissariato (che hanno recuperato la borsa dell’anziana e tutti i suoi averi) il compito di identificare l’autore del gesto: ad agire è stato un giovane solo, a piedi e con il volto parzialmente travisato. L

sua azione è stata interamente ripresa dalle numerose telecamere presenti in zona, i cui filmati sono ora al vaglio della polizia.