I vigili del fuoco sono allo stremo, incrociano le braccia per far valere i loro diritti: è sciopero

I vigili del fuoco incrociano le braccia. Domani, 21 novembre, dalle ore 16 alle 20, è indetto lo sciopero generale della categoria voluto dalla Confsal dei Vigili del Fuoco.

L'iniziativa è scaturita dalla vertenza nazionale dello scorso mese di giugno con cui sono state rappresentate al Governo le problematiche che coinvolgono gli uomini del 115 e il servizio da assicurare alla cittadinanza.

In particolare, i vigili del fuoco chiedono l'uguaglianza retributiva e previdenziale agli altri Corpi dello Stato; la tutela e il riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali; la valorizzazione della specificità e del lavoro professionale; adeguate risorse finanziarie per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2018; il potenziamento dell’organico sia dei ruoli operativi che dei ruoli tecnici professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

"Poiché dette risposte non trovano il giusto riscontro nella legge di bilancio in discussione in Parlamento, siamo costretti, nostro malgrado, a far sentire il grido di dolore dei vigili del fuoco a tutti i cittadini e a tutti i rappresentanti del popolo in Parlamento", spiegano. "Come sempre, durante lo sciopero, sarà garantito il soccorso".