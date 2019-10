Sciopera il personale mobile di Trenitalia, ma l’azienda precisa: “Regolari Frecce e treni a lunga percorrenza”

Lo sciopero è in programma domenica 6 ottobre dalle 9 alle 17. Per i treni regionali, in Puglia e nelle regioni limitrofe, saranno salvaguardate le relazioni a maggiore traffico viaggiatori con possibili limitate modifiche al programma dei treni