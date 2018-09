Operatori del 118 "sfruttati e senza stipendio" in sciopero della fame: "Vogliamo l'internalizzazione"

Questa mattina gli operatori del 118 delle associazioni di volontariato di 19 postazioni della provincia di Foggia - tra cui Mattinata, Lucera, Cerignola, Volturara Appula, Roseto Valfortore, Carlantino e i centri dei Monti Dauni, oltre a lamentare ritardi negli stipendi, in alcuni casi anche di sei mesi, hanno avviato lo sciopero della fame presso le rispettive postazioni della Asl di Foggia al grido: "Siamo sfruttati e stanchi, non riceviamo gli stipendi, internalizzate il 118".

Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale, l'avv. Giandiego Gatta: "Faccio appello al presidente Emiliano perché quello che sta accadendo agli operatori del 118 della provincia di Foggia rischia di creare una frattura sociale profondissima, con una gestione che crea "figli e figliastri". L'internalizzazione presso la Sanitaservice deve essere realizzata per tutti. Per questo, sono sentitamente vicino a tutti i lavoratori del 118 che oggi hanno iniziato lo sciopero della fame: si tratta di soccorritori che lavorano con abnegazione e in condizioni difficili per salvare la vita delle persone e meritano la massima considerazione. A loro esprimo tutta la mia solidarietà e ad Emiliano, in quanto assessore regionale alla Sanità, chiedo un intervento netto, deciso, affinché imponga alla Asl di Foggia di procedere con le internalizzazioni saltate lo scorso mese di giugno".

