Giocatore schiaffeggia arbitro: gravissimo episodio nel Foggiano durante un incontro di terza categoria

Calcio violento in terza categoria: ieri pomeriggio durante l'incontro di calcio tra la capolista Atletico Peschici e l'Ischitella, a venti minuti dal termine un giocatore della squadra ospite ha tirato uno schiaffo all'indirizzo del direttore di gara.

La partita è terminata 4 reti a 1 per i padroni di casa. Si resta in attesa del responso del giudice sportivo, che potrebbe comminare la vittoria a tavolino ai padroni di casa (la situazione non cambierebbe) e una pesante squalifica per il giocatore reo di aver colpito l'arbitro con uno schiaffo.