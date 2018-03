VIDEO | Scarpette rosse sull'altare dei sepolcri: così Lucera prega per le vittime di femminicidio

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Scarpette rosse, simbolo universale delle vittime di femminicidio, adagiate su tulle bianco. La ferita della violenza sulle donne trova spazio nella tradizionale pratica dei “sepolcri” del giovedì santo, grazie all’iniziativa di don Vincenzo Onorato, parroco della chiesa di San Matteo al Carmine, a Lucera

Nell’allestire l’altare della reposizione - ovvero il luogo in cui viene conservata l’Eucarestia al termine della celebrazione del giovedì santo -– la parrocchia ha inteso rendere omaggio e pregare per tutte le donne vittime di violenza. L’ultimo caso proprio nella diocesi di Lucera-Troia, con il femminicidio della 40enne Federica Ventura, uccisa tra le mura domestiche, dal marito. Secondo don Vincenzo, c’è una profonda simbologia che legherebbe il sacrificio del Cristo a tutte le donne uccise per mano dell’uomo. Un allestimento singolare, attuale e di grande impatto, che non ha diviso il popolo dei fedeli.