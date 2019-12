Minaccia genitori e pretende denaro per la droga, scarcerato figlio violento: concessi i domiciliari (lontano dalla casa paterna)

Scarcerato figlio violento, il giudice concede la misura degli arresti domiciliari (ma in abitazione diversa da quella paterna).

Nei giorni scorsi, il Tribunale di Foggia aveva ordinato l'arresto di un trentenne di San Severo, per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. Durante le indagini, condotte con la procedura d’urgenza introdotta dal 'Codice Rosso', è emerso che il figlio con minaccia e violenza, anche impugnando un coltello, costringeva madre e padre a dargli denaro per acquistare la droga. Svoltosi l'interrogatorio di garanzia, il difensore dell'indagato, avv. Giuseppe Casale, ha chiesto ed ottenuto la scarcerazione. Il Giudice, infatti, nella giornata di ieri ha concesso al giovane gli arresti domiciliari presso un abitazione diversa da quella paterna.