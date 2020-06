Scarcerato il 'pistolero' che ha sparato ai fratelli Calabrese

Scarcerato Benito Insalata, il 78enne foggiano accusato del duplice tentato omicidio dei fratelli Antonio e Vito Calabrese, feriti a colpi di pistola, lo scorso 14 maggio, in via Occidentale, a Foggia.

Così ha deciso il Tribunale della Libertà di Bari che, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, ha accolto il ricorso della difesa (la richiesta: scarcerazione e, in subordine, arresti domiciliari), annullando di fatto l'ordinanza cautelare a carico dell'anziano reo-confesso.

L'episodio, lo ricordiamo, avvenne al culmine di un litigio: il 78enne esplose cinque colpi di una calibro 7,65 contro i due fratelli ferendo Vito a una gamba e Antonio al volto e al femore. Tra i tre c'erano già state alcune discussioni in passato, come accertato dalle indagini degli agenti di polizia, e nei giorni precedenti al ferimento avevano litigato per questioni legate al passeggio nella zona dove le due vittime erano solite trattenersi.