Sassaiola contro un mezzo di FerGargano, transitava in viale Michelangelo: tensione tra i viaggiatori

Ancora sassaiole contro i mezzi pubblici. E' accaduto ieri.La denuncia arriva dalla Faisa Cisal di Foggia che chiede l’intervento urgente delle istituzioni con una pec inviata a Prefettura, Questura, Comune e Provincia di Foggia. “La scrivente – scrive Vincenzo Delli Carri, vicario provinciale- si ritrova, ancora una volta, a denunciare veri e propri attacchi nei confronti dei mezzi delle Ferrovie del Gargano s.r.l".

"Nella fattispecie, si deve segnalare che nella giornata del 26 u.s. alle ore 19.00 circa, sempre in Viale Michelangelo, nei pressi di Piazza Padre Pio, un autobus delle FdG è stato oggetto di lancio di sassi che, solo per un caso fortuito, non ha infranto alcun vetro del mezzo, che avrebbe potuto minare l’incolumità dell’operatore di esercizio e dei viaggiatori. A seguito di quanto descritto e con l’auspicio che tali fatti incresciosi non si ripetano più, la scrivente chiede un immantinente intervento per la tutela e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, onde evitare conseguenze molto più gravi”.