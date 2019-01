Sassaiola contro autobus di Ferrovie del Gargano, Faisa Cisl: "Chiediamo vigilanza sui bus"

Gli autobus del trasporto pubblico Ferrovie del Gargano finiscono, ancora una volta, nei mirino di vandali senza scrupoli. E' accaduto ancora una volta ieri, a Carapelle, quando ignoti hanno fatto partire una 'sassaiola' contro un pullman in transito. Il fatto, denunciato dalla Faisa - Cisl di Foggia, è accaduto poco dopo le 16, in pieno centro cittadino.

"Per fortuna - si legge nella nota del sindacato - si sono registrati solo danni al bus con la rottura di un vetro laterale, ma tanto spavento si è registrato tra i viaggiatori, nessuno dei quali è rimasto ferito. Questo - riprendono dalla Cisl - è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo che vede coinvolti i nuovissimi autobus della società Ferrovie del Gargano. Infatti sono stati più volte segnalati episodi identici a Foggia, nelle ore serali, nella zona di piazza Padre Pio".

"La situazione preoccupa tutti, a partire dai conducenti dei bus, che si sentono come bersagli mobili, per passare agli ignari viaggiatori. Per non parlare della conta dei danni per la società. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire fermamente e di dare riscontro alle denunce presentate dalle FdG, istituendo la vigilanza a bordo dei bus, individuando gli autori e perseguirli penalmente e civilmente".