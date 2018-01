Cronaca Camporeale / Via Mario Natola

Grave episodio al semaforo di via Natola: teppistelli prendono a sassate autobus

La denuncia a FoggiaToday del titolare di ‘Caruso Viaggi’, che ieri sera rientrava da un pellegrinaggio a Morcone. Per fortuna non ci sono feriti, danni per 2500-3000 euro