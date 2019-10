Sassaiola contro autobus in corsa in via Monsignor Farina, paura a Foggia: ferita una passeggera

Un altro grave atto vandalico che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. E' quello registrato nella serata di ieri, in via Monsignor Farina, a Foggia, ai danni di uno degli autobus dell'Ataf in transito, fatto oggetto di una sassaiola che ha causato il lieve ferimento di una ragazza e ha danneggiato un vetro laterale.

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 20,45, mentre l'autobus della linea 12 transitava in via Farina, zona periferica della città: la sassaiola ha provocato il ferimento di una giovane passeggera, fortunatamente solo in maniera lieve. Sul posto sono poi intervenute le volanti della Polizia, che indagano sul fatto.

"L'ennesimo episodio di violenza gratuita e di inciviltà, il secondo a distanza di pochissimi giorni. Lunedì scorso, infatti, un altro nostro mezzo, questa volta a Borgo Mezzanone, è stato preso a sassate", spiegano dal Cda dell'azienda dei trasporti pubblici foggiana. "Auspichiamo che i responsabili siano presto individuati e invitiamo forze dell'ordine e la stessa utenza a prestare maggiore attenzione. Ai cittadini chiediamo collaborazione: quando si assiste o si viene a conoscenza di questi barbari atti di violenza, vanno subito allertati Polizia e Carabinieri".