Stretta della polizia sui parcheggiatori abusivi: altri soggetti pizzicati e sanzionati

Due contestazioni al codice della strada in piazza Martiri Triestini, in via Napoli, ingresso Ospedali Riuniti di Foggia, si è proceduto alla contestazione di un Daspo con relativa perquisizione personale e sanzione amministrativa ex art. 7 co.15 del codice della strada, elevata al soggetto. Nella stessa zona sono scattate altre sei contestazioni al codice della strada. In viale I Maggio, nei pressi del Tribunale una persona è stata perquisita e accompagnata in Questura poiché sprovvista del documento d’identità mentre in Largo Scopari è stato pizzicato e sanzionato un parcheggiatore abusivo. Elevate inoltre 12 avvisi di contravvenzione per violazioni al codice della strada.

Questo il bilancio degli appositi servizi in applicazione al piano straordinario di controllo del territorio eseguiti ieri mattina e finalizzati al contrasto dell’illegalità e con particolare riguardo alla presenza dei parcheggiatori abusivi. Servizi che - disposti in sede di Tavolo Tecnico Interforze, riunitosi in Questura in seguito a quanto stabilito dal Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica - prevedono l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato (Volanti, Squadra Mobile e Reparto Prevenzione Crimine), a supporto dell’attività della Polizia Municipale, che ne ha la competenza, in tutte le aree della città dove si registra maggiormente questo fenomeno. Tale attività si inquadra in una progettualità di lungo termine, che va via via ad intensificarsi finalizzata all’aumento della percezione di sicurezza e restituzione del territorio alla cittadinanza.