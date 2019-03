Nucleo Viabilisti della polizia locale in azione: sanzionati foggiani senza casco e pizzicati venditori di cd contraffatti

Ieri mattina il personale del Nucleo Viabilisti della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D. ha posto in essere servizi mirati di contrasto all'abusivismo commerciale e di controlli a ciclomotori e motocicli nel centro cittadino.

Durante i controlli avvenuti in via Lanza, piazza Giordano, piazza Cavour e corso Vittorio Emanuele II, gli agenti hanno provveduto al sequestro di n. 91 supporti audiovisivi sprovvisti di marchio Siae venduti abusivamente da cittadini stranieri che, alla vista degli operatori di Polizia Locale, si sono dati alla fuga.

Inoltre, durante un servizio mirato al controllo di motocicli e ciclomotori, gli agenti viabilisti hanno sanzionato un motociclo in via Conte Appiano ed un ciclomotore in piazza Cavour perché condotti senza casco protettivo in violazione all'art. 171 del Codice della Strada con relativo fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Diverse sono state anche le infrazioni al Codice della Strada relative alla sosta.