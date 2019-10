Sorpresi ad abbandonare rifiuti in area portuale: telecamere incastrano 8 'sporcaccioni', multe per 4800 euro

L'attività ha permesso di sanzionare otto cittadini sorpresi nell'atto di abbandonare rifiuti speciali e non di vario genere (pneumatici, rifiuti solidi urbani, materiale edilizio). Per loro, multe da 600 euro per totali 4.800 euro