VIDEO | Un violento temporale, la furia dell'acqua e all'improvviso un tuono impressionante

Il violento acquazzone che si è abbattuto quest'oggi in provincia di Foggia non ha risparmiato nemmeno Sant'Agata di Puglia. La cittadina dei Monti Dauni è tra le località più colpite dalla bufera di vento, fulmini e pioggia. Devastante la potenza del flusso d'acqua che ha attraversato le vie del paese. Alcune arterie, bloccate dal fango e dai detriti, sono state liberate con non poca difficoltà. Sembrerebbe anche che un fulmine abbia danneggiato e spazzato via la croce posta sul campanile della chiesa di Sant'Antonio. Nel frattempo sta facendo il giro del web il video del temporale e il momento esatto in cui si sente tutta la potenza di un tuono.