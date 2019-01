Atti di violenza e intimidazione nei confronti di Sanitaservice. Il direttore della Asl Foggia: "Non ci intimorite"

Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla esprime solidarietà ai lavoratori e all'amministratore unico di Sanitaservice per i vili episodi di violenza che stanno colpendo la società in house, per ultimo l'incendio di una ambulanza ad Apricena. "Sono atti che ci indignano - commenta Piazzolla - ma che non ci intimoriscono e non devono fermare il nostro operato al servizio della comunità".

L'episodio, avvenuto la mattina del 26 dicembre scorso, ha causato rilevanti danni al mezzo di soccorso. Nell'immediatezza, l'ambulanza è stata sostituita, gli impianti elettrici e di videosorveglianza della postazione 118 sono stati ripristinati per evitare disagi agli operatori e alla cittadinanza. "Confidiamo nella magistratura - prosegue il Direttore Generale - per il lavoro di indagine che ha avviato al fine di individuare e perseguire i responsabili di tali atti di violenza e intimidazione".