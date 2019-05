"Clima di sospetto" sui posti in Sanitaservice: azienda segnala "preoccupanti affermazioni e denunce di condotte illecite"

Sanitaservice Asl Fg ha inviato nei giorni scorsi una formale segnalazione al Procuratore della Repubblica, al Prefetto di Foggia, al Questore, al Comandante dei Carabinieri e al Comandante della Guardia di Finanza a seguito di una serie di episodi che stanno alimentando un clima di sospetto intorno ai tre avvisi di selezione pubblicati (uno a dicembre 2017 e due ad agosto 2018) per il reclutamento a tempo indeterminato del numeroso personale funzionale al completamento della Pianta organica.

Avvisi per i quali sono pervenute in totale 10mila domande. L'imminente tornata elettorale ha aggiunto ulteriori elementi di tensione su queste tre procedure selettive che, di contro, "si stanno espletando nella massima autonomia e terzietà, sia pur in un territorio come il nostro che, notoriamente, si caratterizza per la complessità del contesto economico e sociale. Un contesto degradato e, a volte, pericoloso nel quale le disuguaglianze sociali e il disagio lavorativo di intere generazioni hanno alimentato un diffuso senso di sfiducia nella Pubblica amministrazione"

Nella nota a mezzo stampa si legge: "Per questo, insieme alla Direzione generale della Asl Fg, Sanitaservice negli scorsi mesi ha già dovuto effettuare due segnalazioni alla Questura di Foggia a seguito di denunce “verbali” ricevute su presunte condotte illecite da parte di terzi soggetti e riconducibili alle attività di selezione in questione. Condotte che però mai sono state circostanziate o documentate. Sanitaservice, attraverso i propri legali, sta anche valutando preoccupanti affermazioni su Facebook postate da ex lavoratori in somministrazione. Frasi che lamentano pubblicamente la consumazione di presunti reati, atti illegittimi, condotte illecite che, come ovvio, si respingono fermamente in questa sede.

L'effetto contagioso dei Social Network permette a qualunque esternazione, anche infondata, di miscelarsi nel contesto sopra citato di disuguaglianze sociali e di disagio economico, fungendo a volte da detonatore a reazioni del tutto imprevedibili. Per questo i legali della Società sono stati già incaricati di valutare la sussistenza delle condizioni per agire giudizialmente.

Tuttavia, si è anche deciso di inviare una formale segnalazione agli organismi inquirenti e di controllo affinché gli stessi possano valutare le azioni utili a garantire la continuità nello svolgimento delle procedure di selezione di personale attivate da Sanitaservice nel clima sereno e di rispetto istituzionale che esse meritano. E ciò, non solo per fugare tutti i dubbi sulla sussistenza di eventuali comportamenti illeciti, ma soprattutto per tutelare la gran parte dei cittadini in cerca di occupazione che, in silenzio, aspettano da anni soltanto di avere un'opportunità di lavoro da giocarsi nell’ambito di regolari procedure selettive messe in atto nella massima trasparenza ed imparzialità" concludono Sanitaservice e Asl di Foggia.