Coronavirus, Ataf dà il via alla sanificazione straordinaria: operatori in azione nel nodo intermodale e nei mezzi

In merito alle azioni di prevenzione in tema Coronavirus e in linea con le disposizioni nazionali per contenere l'emergenza epidemiologica in corso, l'azienda Ataf di Foggia ha previsto una azione di sanificazione straordinaria del Nodo Intermodale “Vincenzo Russo” e dell'intero parco mezzi viaggiante.

Nella serata di ieri sono iniziati i lavori di sanificazione integrale del parco mezzi rotabile, compresi gli scuolabus, che si affianca alla ordinaria attività quotidiana di pulizia degli stessi.

Come ha spiegato il presidente Ataf Giandonato La Salandra la sanificazione è stata effettuata su corrimano, maniglie, pulsantiere e posto guida.