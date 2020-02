Polizia nelle zone "a rischio": trovate tracce di sangue in un'auto rubata e 20 cartucce calibro 8 in una Mercedes

Tracce di sangue in una Fiat 500 oggetto di furto ritrovata in Contrada Vaccarella a Foggia (per le quali è stata sottoposta a sequestro penale per gli approfondimenti investigativi da parte del personale della polizia scientifica) e 20 cartucce calibro 8mm in una Mercedes Classe A in via Petrarca, ritrovata dopo il furto e priva di assicurazione (è stata sottoposta a sequestro amministrativo).

E' una parte del bilancio dei controlli avvenuti nelle zone della città ritenute a rischio, principalmente nei quartieri 'Candelaro' e 'Carmine vecchio', di nuovo al setaccio delle forze di polizia.

In uno di questi, il 18 febbraio, in strada, gli agenti della questura con la collaborazione, oltre delle pattuglie delle Volanti, anche di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza con unità cinofile, oltre a personale della Polizia Amministrativa.

In particolare, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno sorpreso il titolare di un circolo sito in via San Severo a somministrare bevande alcoliche senza la prevista autorizzazione. Altri controlli sono stati effettuati da personale della Polizia Amministrativa presso due attività di internet point nel quartiere ferrovia.

Le pattuglie sono state dislocate nella zona di piazza del Carmine Vecchio, in piazza Medaglie d’Oro e via Fratelli Bandiera per effettuare posti di controllo. Nel corso del servizio sono state controllate e identificate 120 persone, di cui 29 pregiudicati; controllati 63 veicoli e 4 esercizi pubblici, elevate due contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.