Cinturato e rastrellato il quartiere Texas: identificati i dissidenti delle 'batterie'. Trovati esplosivo, droga e tre pistole

Perquisizioni a tappeto, rastrellamenti e controlli massicci delle forze dell’ordine al quartiere ‘Texas’ di San Severo, recentemente teatro di gravi reati e disordini di ordine pubblico. Sull’area cittadina, infatti, stanno convergendo le attenzioni di polizia e carabinieri per riportare l’ordine e la sicurezza in zona.

In particolare, in seguito all’esplosione non autorizzata di ‘batterie’ in via Luisa Fantasia (con tutto lo strascico che ne è derivato), gli agenti del commissariato di San Severo, con i colleghi della squadra mobile dauna e del reparto prevenzione crimine, coadiuvati da unità cinofila e artificieri, hanno sequestrato del materiale esplosivo, procedendo alla denuncia a piede libero per il detentore.

Nello stesso tempo, sempre in relazione all’episodio di via Luisa Fantasia, sono state identificate 10 persone, le cui posizioni sono vaglio degli inquirenti per stabilirne ruoli e profili di responsabilità sull’accaduto. La polizia, inoltre, ha raccolto e analizzato numerosi filmati, anche amatoriali, diffusi in rete per il prosieguo dell’attività di indagine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri, invece, hanno effettuato decine di perquisizioni personali e domiciliari nel quartiere, recuperando - in vari siti, aree comuni e pertinenze varie - tre pistole illegali (due delle quali con matricola abrasa), munizioni sia in relazione alle armi sequestrate che di calibro maggiore, un etto di sostanza stupefacente con materiale per taglio e confezionamento, quattro giubbotti antiproiettile, un kit di parrucche e alcune piante di marijuana in alcune parti comuni di condomini della zona. Le attività sono ancora in corso.