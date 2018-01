Non si placa l’ondata di rapine: l’ultimo colpo in una farmacia di San Severo

Ancora una rapina in provincia di Foggia. Ieri pomeriggio, intorno alle 17.45, un soggetto armato ha fatto irruzione in una farmacia di San Severo e sotto la minaccia dell’arma si è fatto consegnare l’incasso per un bottino che ammonterebbe a circa 300 euro. Il malvivente ha guadagnato la fuga, sul caso indagano i carabinieri.

Martedì scorso era toccato ad un Oro Cash di San Nicandro Garganico, ma in quel caso il titolare aveva messo in fuga i tre malviventi attivando l’allarme collegato ad un istituto di vigilanza del paese. Mercoledì sera la polizia aveva invece arrestato un trentenne marocchino che pochi minuti prima si era reso protagonista di una violenta rapina all’interno di un minimarket di via Sbano a Foggia.