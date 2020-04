La sorpresa della polizia locale a 200 bambini di San Severo: uova di Pasqua per le famiglie in difficoltà

I bei gesti non finiscono mai, anzi, si moltiplicano nelle festività pasquali. Come a San Severo, dove questa mattina alcuni agenti della polizia locale, dopo una raccolta fondi avviata tra gli operatori, hanno donato 200 uova di Pasqua ai bambini delle famiglie sanseveresi in difficoltà.

Un momento di gioia per i piccoli, la cui sorpresa alla vista degli agenti che hanno effettuato la consegna casa per casa, è stata eccezionale. "La gioia e il sorriso dei bambini rappresenta una forte spinta motivazionale importante per affrontare al meglio questo momento difficile di emergenza sanitaria", ha dichiarato il sindaco Francesco Miglio.