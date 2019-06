Fuga in auto, a bordo due giovani con un fucile e una pistola pronti a fare fuoco: arrestati

Sorpresi in auto con un fucile e una pistola pronti a fare fuoco. E' quanto scoperto dai carabinieri, a San Severo, dove sono stati arrestati due giovani.

Nell’ambito dei continui e stringenti controlli dei carabinieri della Compagnia di San Severo, in particolare nelle aree maggiormente isolate del Comune di San Severo, i militari della Sezione Radiomobile traevano in arresto due soggetti, Antonio Minchillo, censurato, classe ’84, e Giuseppe, Tempesta, incensurato, classe ’92, per detenzione illecita di un fucile alterato e con matricola abrasa e di una pistola a tamburo cal. 38 special, oggetto di furto.

La pattuglia di militari della Sezione Radiomobile, in ora tardo serale, mentre erano impegnati in un giro di controllo nella zona A.S.I. di San Severo, area isolata nella quale insistono diverse ditte specializzate e di livello, notavano un’autovettura Fiat Punto, con a bordo due persone, arrivare a forte velocità. Insospettiti da tale comportamento, gli operanti intimavano l’alt al conducente del veicolo che, al contrario, per evitare il controllo, effettuava alcune repentine manovre per invertire la marcia e dileguarsi. Immediatamente, la pattuglia riusciva a chiudere ogni via di fuga all’autovettura e la bloccava alcuni metri più avanti.

Nella circostanza, i militari, a seguito del vano tentativo di fuga del veicolo e notando evidenti segni di nervosismo degli occupanti, procedevano, in sicurezza, ad una accurata perquisizione personale e del mezzo che dava esito positivo, infatti, sotto il sedile anteriore lato guida, veniva rinvenuto un fucile da caccia cal. 12, marca Bernardelli, con la canna tagliata, la matricola evidentemente abrasa e con cartuccia inserita, quindi pronto a fare fuoco, mentre, in un apposito vano nascosto e debitamente ricavato nel cruscotto dell’autovettura, veniva rinvenuta una pistola a tamburo Revolver, marca Smith & Wesson cal. 38 Special, pronta a fare fuoco ed oggetto di furto. Inoltre, nel corso del controllo, venivano rinvenuti alcuni coltelli, della sostanza stupefacente del tipo cocaina e la somma contante di circa tremila euro.

Immediatamente, i due soggetti venivano bloccati e successivamente condotti presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di San Severo dove, al termine delle successive verifiche, venivano dichiarati in stato di arresto per detenzione illecita e ricettazione di armi comuni da sparo, di cui una clandestina, nonché contestata la detenzione illecita di sostanza stupefacente e di armi bianche. Per tali motivi i due sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità competente. Sono, inoltre, in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare le motivazioni del possesso ed il porto in luogo pubblico di micidiali armi pronte all’uso, la provenienza del fucile e della pistola al fine di individuare il fornitore delle stesse ai prevenuti, nonché la provenienza della elevata somma di denaro contante trovata nella disponibilità degli arrestati, che sul momento non sono stati in grado di giustificare. Le armi rinvenute saranno comunque sottoposte ad ulteriori accertamenti specialistici finalizzati a verificare se le stesse siano state utilizzate in altri fatti cruenti verificatisi nella zona.