San Severo, fiamme in via Accadia: brucia l'auto di un parrucchiere di 29 anni

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio auto registrato la scorsa notte, a San Severo. Poco dopo le 4, in via Accadia, infatti, è andata a fuoco la Fiat Punto di un giovane di 29 anni, parrucchiere del posto. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri, ai quali il giovane ha dichiarato di non aver ricevuto minacce. La zona non è dotata di telecamere.