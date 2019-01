Incendio a San Severo: auto di un avvocato distrutta dalle fiamme

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio auto avvenuto la scorsa notte, in via del Soccorso a San Severo. Nel rogo è andata distrutta l’auto di un libero professionista della città: si tratta della Mercedes di un avvocato civilista

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che non hanno trovato sul posto tracce di liquido infiammabile o altro tipo di innesco, benché non sembrano esserci dubbi circa la natura del rogo.

Sull’accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di San Severo, che hanno ascoltato la vittima e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.