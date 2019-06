Il progetto di riqualificazione parte da via Checchia Rispoli: inaugurate le nuove strade nell'area dell'ex distilleria

Mercoledì 19 giugno 2019, con inizio alle ore 19,00, si procederà ufficialmente alla inaugurazione dell’apertura di alcune delle nuove strade che rientrano nell’ambito del progetto di riqualificazione che insiste nell’area dell’ex distilleria di Via Checchia Rispoli. Un evento di portata storica per la città di San Severo per il suo notevole impatto urbanistico, che ha condotto alla creazione di arterie nuove ed alla apertura di altri tratti di strada chiusi da decenni che consentiranno migliori collegamenti tra importanti quartieri, da quelli a ridosso di Viale Due Giugno a quelli che conducono a Via Carmicelli.

“In effetti mercoledì procederemo alla inaugurazione ufficiale della nuova strada latistante il neonato centro commerciale e che parte da Via Checchia Rispoli per condurre i cittadini verso Viale Due Giugno, attraverso la nuova apertura di Via Ligabue, la prima traversa a sinistra venendo da Torremaggiore di Viale Due Giugno. Con l’occasione saranno riaperte altre strade prima interrotte dal perimetro dell’ex distilleria: Via Distilleria appunto, quindi Via Dionisio e Via Vendemmiali, che consentiranno di collegare i residenti della popolosa Via Carmicelli direttamente con il centro di viale Due Giugno. Siamo felici di questo primo importante risultato, che genera una maggiore vivibilità, con abbattimento di costi e di tempo, migliora la qualità di vita e l’impatto ambientale, obiettivi raggiunti in un lasso di tempo decisamente breve e rapido. Il tutto nell’attesa che venga completato nei prossimi mesi il progetto che prevede l’apertura di altre due strade: il congiungimento con via Caravaggio e quello con Via Tiziano Vecellio: particolarmente importante mi permetto di sottolineare questa apertura che consentirà di collegare l’utenza da Via Checchia Rispoli con Via Boschetto e quindi con il quartiere di Città Giardino e Via Fortore, una novità chiamata a modificare in positivo abitudini cristallizzate e stili di vita con i quali siamo cresciuti. Nel progetto che sarà presto concluso è inoltre prevista la creazione di una nuova piazza con tanto verde a disposizione di tutti. Desidero ringraziare la società GRICLEM S.R.L. di Michele Grieco e arch. Giuseppe Clemente (promotrice dell’intervento edilizio denominato “EX DISTILLERIA” in via Checchia Rispoli) per aver messo a segno una prima azione di riqualificazione così importante ed attesa da decenni con un piano urbanistico esecutivo finalizzato a tale riqualificazione” conclude il Sindaco Miglio.

L’appuntamento è per mercoledì 19 giugno alle ore 19,00 all’inizio della nuova strada nei pressi del centro commerciale di Via Checchia Rispoli per la cerimonia d’inaugurazione.