Fase 2 a San Severo, il sindaco Miglio firma l'ordinanza: l'11 maggio riapre il cimitero

Il Sindaco Francesco Miglio, con propria ordinanza, ha disposto l’Apertura del Cimitero Cittadino in applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28/04/2020.

Come riporta l'ordinanza, il cimitero sarà aperto tutti i giorni - festivi compresi - dalle ore 8 alle ore 13, "con ingresso contingentato nella misura massima di 50 visitatori per volta, in modo tale da evitare assembramenti". Per i disabili autorizzati all'uso del mezzo è consentito l'ingresso la domenica dall 8 alle 13. Inoltre, è stato disposto l'obbligo per i visitatori di utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale del rispetto delle distanze di sicurezza.

Il sindaco ha disposto di incaricare il dirigente dell'area V - servizi cimeriale, dell'attuazione dell'ordinanza, mediante l’adozione di misure organizzative necessarie per evitare l’assembramento dei visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza. Al comando di polizia locale spetterà la vigilanza sull'esecuzione dell'ordinanza.

L'ordinanza avrà efficacia fino al 17 maggio, fatta salva l'eventuale proroga delle disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese, in materia di apertura dei cimiteri. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.