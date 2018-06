San Severo, esplode grosso petardo in via Ferrante Aporti: colpita l'abitazione di un pensionato

Paura a San Severo, dove la scorsa notte, poco dopo l'una, un'esplosione ha svegliato i residenti di via Ferrante Aporti. Un grosso petardo, di fabbricazione artigianale, è stato fatto esplodere ai piedi della porta d'ingresso dell'abitazione di un pensionato di 70 anni, del posto. La deflagrazione, per quanto rumorosa, non ha provocato grossi danni se non la rottura di un vaso decorativo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri ai quali la vittima ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce.