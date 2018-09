Si dà alla fuga alla vista degli agenti di Polizia: in un vicolo aveva occultato varie buste di droga

La Polizia di Stato ha scoperto, nascosti in un vicolo di San Severo, 300 grammi di hashish, 22 di marijuana e 5 di cocaina. E' accaduto nella giornata del 25 settembre. Agenti del Commissariato di di San Severo, verso le 22.00, mentre svolgevano il turno di pattugliamento, notavano un giovane che alla loro vista si dava a precipitosa fuga a bordo di un’auto. A causa dell’impossibilità di svoltare in uno dei vicoli del centro storico, dopo aver allertato la sala operativa per le ricerche, i poliziotti facevano un sopralluogo nella zona da cui l’uomo proveniva. Da un accurato controllo si notava che attraverso un cantiere recintato si poteva accedere in vicolo Riposo: lungo la parete vi era un foro all’interno del quale venivano scoperte varie buste.

Da un controllo più approfondito, venivano rinvenute cospicue quantità di sostanze stupefacenti di vario tipo, un bilancino di precisione e sacchetti per il confezionamento delle dosi. Materiale sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.