La donna ferita dall'esplosione di un petardo sta meglio: i medici le hanno salvato il braccio

Scongiurata l'ipotesi amputazione per Tiziana, la donna di 41 anni, di San Severo, rimasta ferita ad un braccio dall'esplosione di un petardo durante i festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso.

Seppure in condizioni serie, la donna non è in pericolo di vita. Una notizia che arriva nello stesso giorno in cui è stata resa nota la morte di Cosimo Del Vicario, l'operaio rimasto gravemente ferito durante l'esplosione avvenuta lo scorso aprile, in una fabbrica di fuochi pirotecnici, proprio mentre stavano preparando le "batterie" per la Festa del Soccorso. Intanto, l'Amministrazione comunale, d'intesa con la Pro Loco cittadina ha deciso di annullare gli eventi previsti per questa sera, 21 maggio.