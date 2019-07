Senza patente, guidava un furgone 'riciclato' per trasportare i braccianti: fermato 45enne

Il veicolo, immatricolato in Italia, era stato cassato dalla circolazione per l’esportazione in Bulgaria e poi reimmatricolato in quello Stato. Il conducente, invece, non aveva mai conseguito la patente. Scatta denuncia e sequestro