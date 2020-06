Controlli anti-assembramento a San Severo: alla vista degli agenti, giovane pusher si dà alla fuga e abbandona la droga in strada

Prosegue a San Severo l'attività della polizia nell'ambito del servizio straordinario di prevenzione e controllo nel comune. Nel fine settimana appena trascorso gli agenti del commissariato e quelli del reparto prevenzione crimine, insieme ai carabinieri e alla guardia di finanza, hanno effettuato numerosi controlli nel territorio predisposti per contrastare assembramenti e illegalità nella zona del centro storico, soprattutto durante le ore serali.

I controlli sono stati effettuati anche alle attività commerciali per verificare il rispetto delle norme anti-Covid e per verificare nell'ambito amministrativo il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti. Nel corso del servizio non si sono presentate particolari criticità. In particolare, sono state controllate 80 persone, 35 veicoli, effettuati quattro posti di controllo e controllate altrettante persone sottoposte agli obblighi.

Nella serata di sabato, all'altezza di via Deliceto, gli agenti hanno notato un giovane che alla vista degli agenti si è dato alla fuga per via Roseto. Da lì è partito un inseguimento a piedi terminato in breve tempo dopo che il giovane era riuscito a far perdere le proprie tracce rifugiandosi nella sterpaglia.

Per gli agenti non è stato difficile comprendere il motivo della fuga, dato che il giovane, nel corso dell'inseguimento, si è liberato di diverso materiale. A terra sono state rinvenute alcune bustine di cellophane contenenti circa 41 grammi di marijuana e altri 5 grammi di una sostanza bianca - verosimilmente cocaina - oltre a un bilancino di precisione. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro. Sono in corso le indagini per risalire alla identità del giovane.