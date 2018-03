Sorpreso in giro con la droga negli slip, l’altra era in casa sotto i cuscini del divano: arrestato

Domenica scorsa, nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, gli agenti di polizia del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente al personale del locale commissariato, hanno arrestato il pluripregiudicato Giuseppe Della Fazia, sanseverese classe 1991, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alle 15.15 circa, nel transitare in via San Bernardino, hanno notato due persone confabulare tra loro che alla vista dell’auto di servizio hanno accelerato la propria andatura come a voler eludere un eventuale controllo. I poliziotti hanno visto Della Fazia estrarre dalla tasca sinistra del proprio giaccone un involucro per nasconderlo verso la cintola dei pantaloni da lui indossati.

La perquisizione personale dell’arrestato ha permesso di rinvenire, occultati negli slip, sei involucri di hashish di piccole dimensioni; durante la successiva perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione del 27enne, è stato rinvenuto, celato sotto i cuscini del divano, un panetto di hashish. Il totale della sostanza stupefacente sequestrata è pari a circa 130 grammi.

Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Continua, da parte della Polizia di Stato, il profuso impegno di lotta ai reati relativi agli stupefacenti in tutte le zone particolarmente attenzionate per la nota diffusione di tale fenomeno.