Litiga con il cassiere di un supermercato, poi spintona e minaccia agenti: fermato sorvegliato speciale

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno tratto in arresto Fernando Bevilacqua classe 1970.



In seguito ad un intervento richiesto dalla sala operativa, i poliziotti hanno raggiunto un supermercato dove un uomo di grossa corporatura stava avendo un diverbio con il cassiere.



Al loro arrivo anche i poliziotti venivano minacciati e spintonati dal 48enne, che si era rifiutato anche di declinare le generalità ma che risultava essere sottoposto alla sorveglianza speciale di cui aveva violato le prescrizioni.



Con l’ausilio di un'altra pattuglia, l'uomo è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito veniva condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.