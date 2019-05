Controlli a tappeto dei carabinieri. In un'azienda agricola trovati fucile e cartucce: in manette 47enne

I carabinieri di San Severo hanno arrestato un cittadino rumeno, che in un'azienda agricola in località "Cinque Vie" nascondeva un fucile "Franchi" calibro 12 con matricola abrasa e 92 cartucce. In un'altra azienda è stato inoltre rinvenuto un trattore agricolo con documenti e targa di dubbia provenienza