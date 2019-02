A spasso su un’auto rubata con telaio abraso e targhe di un’altra vettura: in manette pregiudicato

Prosegue l’attività di controllo dei militari della Compagnia Carabinieri di San Severo nelle aree sensibili dell’Alto Tavoliere finalizzata al contrasto della circolazione di autovetture provento di furto, che spesso vengono poi utilizzate anche per effettuare attività illecite.

A San Severo i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto di quelli dell’11° RGT. Puglia, a seguito di specifici servizi di controllo del territorio volti a contrastare il furto ed il successivo riciclaggio di autovetture, hanno arrestato Ioan Marin Cirneala, nato Romania nel ‘72, censurato, sorpreso a bordo di una Renault Laguna con telaio abraso con acido e con le targhe appartenenti ad un'altra auto. L'auto è poi risultata rubata a Poggio Imperiale il 12 gennaio scorso. Autovettura e targhe sono state sottoposte a sequestro, mentre l’arrestato è stato tradotto presso Casa Circondariale di Foggia.

Sono ora in corso accertamenti per verificare se l’autovettura sia stata utilizzata per commettere altri reati.