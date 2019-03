Durante un controllo, si disfa della droga lanciandola dal balcone: beccato (in casa anche 3mila euro in contanti)

Nel corso dei quotidiani controlli alle persone sottoposte a misure restrittive domiciliari a San Severo, ieri mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM hanno tratto in arresto in flagranza di reato Giuseppe Scarcella, 21 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari, presentatisi a casa del detenuto domiciliare per un normale controllo, si sono accorti che questi, con un gesto fulmineo, aveva lanciato qualcosa dal balcone. Recuperato immediatamente l'involucro, i Carabinieri vi hanno trovato 14 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.

A quel punto i militari hanno perquisito l'appartamento, trovando circa tremila euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato è stato condotto, come da disposizioni della Procura della Repubblica di Foggia, alla casa circondariale del capoluogo.