"Ci sono i ladri nella scuola". Polizia circonda la struttura e acciuffa un 25enne: arrestato per furto e danneggiamento

Furto e danneggiamento nei locali di una scuola di San Severo, polizia acciuffa 25enne del posto.

E’ successo nella giornata di ieri, quando - nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori - gli agenti del reparto prevenzione crimine e del commissariato di San Severo hanno tratto in arresto un 25enne del posto, ritenuto responsabile di un furto in danno dell’istituto scolastico ‘Rodari’.

Nello specifico, era da poco giunta al 113 una segnalazione circa la presenza di alcune persone all’interno della scuola primaria. Dopo aver cinturato il perimetro del plesso scolastico, gli operatori hanno notato la presenza di un individuo nascosto in un’area attigua allo stabile. L’uomo è stato riconosciuto dagli operatori in quanto già noto agli uffici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla successiva perlustrazione è stato poi appurato che lo stesso aveva forzato alcune porte per accedere all’interno della scuola. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di oggetti pertinenti alla scuola ed è stato quindi arrestato in attesa di giudizio.