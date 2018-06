Sorpreso nel cortile di casa in compagnia di due uomini, ma è ai domiciliari: arrestato

Sorpreso nel cortile di casa, in compagnia di due uomini, mentre è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per questo motivo, nella giornata del 20 giugno, gli agenti del commissariato di San Severo hanno arrestato il 28enne Davide Largitto, con l'accusa di evasione.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, nelle ore pomeridiane, i poliziotti hanno effettuato la verifica della presenza di un arrestato domiciliare presso la propria abitazione. Il giovane è stato subito riconosciuto all’interno del cortile condominiale in compagnia di due uomini, che alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Per questo motivo, Largitto è stato accompagnato presso gli Uffici del commissariato per le incombenze di rito e poi associato alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.