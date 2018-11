Pizzicato dagli agenti con cocaina e contanti in auto. In casa nascondeva altra droga e una pistola

Lucio Roncade, sanseverese di 39 anni, è stato arrestato dalla Polizia. Fermato per un controllo, si è subito mostrato nervoso. In auto c’erano 3 grammi di cocaina e oltre 2mila euro in contanti. La perquisizione è stata estesa all’abitazione e agli altri locali in possesso